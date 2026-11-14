Министерство иностранных дел Нигерии предостерегло граждан, прежде всего людей с сопутствующими заболеваниями, от транзита через международный аэропорт Боле в Аддис-Абебе, Эфиопия. Ведомство сообщило, что в этом году во время транзита через столицу Эфиопии умерли нигерийцы, имевшие проблемы со здоровьем.

Риски для пассажиров

Как сообщает BBC News, МИД Нигерии считает, что повышенный риск существует для пассажиров с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Министерство призвало людей, чьё состояние может ухудшаться на большой высоте, проявлять осторожность при планировании маршрута через Аддис-Абебу и заранее получить медицинскую консультацию.

В то же время ведомство подчеркнуло, что не намерено отговаривать граждан от поездок через столицу Эфиопии. Имена умерших и причины их смерти министерство не обнародовало.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Высота Аддис-Абебы

Аддис-Абеба расположена на высоте 2334 метра над уровнем моря и является одной из самых высокогорных столиц мира. Аэропорт Боле является крупным авиационным узлом между Африкой, Ближним Востоком и Азией и ежегодно обслуживает миллионы пассажиров.

Эксперты отмечают, что на большой высоте воздух разрежен, поэтому в кровоток поступает меньше кислорода. Из-за этого сердцу приходится работать интенсивнее, что может вызвать осложнения у людей с заболеваниями сердца или лёгких. Даже у здоровых людей недостаток кислорода может вызвать головокружение, усталость и одышку.

Читай нас в