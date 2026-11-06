Ассоциация нигерийских авторов (ANA) призвала федеральное правительство Нигерии придать экономическим реформам «человеческое измерение», поскольку многие жители страны страдают от экономических трудностей и снижения уровня жизни. С таким заявлением президент ANA Усман Аканби выступил 30 октября в Абудже на открытии 45-го международного конгресса организации в Писательском городке имени Маммана Джии Вацы, сообщает Premium Times Nigeria.

Аканби признал, что правительство проводит, по его словам, масштабные структурные реформы и работает над развитием инфраструктуры. В то же время он подчеркнул, что их успешность следует измерять прежде всего влиянием на благосостояние граждан. Президент ассоциации заявил, что реформы, даже если они имеют благие намерения, не должны восприниматься населением как наказание.

По его словам, власти должны восстанавливать общественное доверие и давать молодым нигерийцам основания верить в лучшее будущее. Аканби также считает, что благосостояние населения должно оставаться одним из центральных ориентиров государственной политики.

Безопасность и дороги

Глава ANA призвал федеральное правительство активизировать усилия по преодолению угроз безопасности в стране. По его словам, писатели и другие люди, путешествующие по дорогам, сталкиваются с рисками похищений, вооруженных ограблений и других угроз.

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Аканби обратил внимание на тяжелое состояние дорог во внутренних районах страны, в частности на разрушенные мосты и заброшенные дороги. Он отметил, что наряду с предложенными прибрежными и приграничными трассами больше внимания следует уделять дорогам, которые соединяют фермы с рынками, а деревни — с городами.

Заявление перед выборами 2027 года

Президент ассоциации также предостерег политиков и их сторонников от провокационного поведения по мере подготовки к всеобщим выборам 2027 года. Он призвал участников политического процесса к сдержанности, чтобы избирательная конкуренция не переросла во враждебность или насилие.

Тема конгресса ANA — «Литература, безопасность и место Нигерии в мире». Аканби заявил, что небезопасная обстановка влияет не только на жизнь и средства к существованию людей, но и ограничивает творчество и интеллектуальное развитие. В таких условиях, по его словам, фермерам трудно добраться до полей, торговцам — безопасно путешествовать, а детям — посещать школу.

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