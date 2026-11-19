Национальный институт старения США, входящий в состав NIH, выделил 43 млн долларов на пятилетнее расширение международного наблюдательного исследования наследственной ранней болезни Альцгеймера. Финансирование получит проект Dominantly Inherited Alzheimer Network Observational Study, который координирует Медицинская школа Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури. Как сообщает News-Medical, средства должны позволить вдвое увеличить число участников исследования.

Исследование наследственной формы болезни

Сеть DIAN была создана в 2008 году. С тех пор к наблюдению привлекли более 750 человек из семей, в которых встречаются редкие генетические мутации, вызывающие развитие болезни Альцгеймера в молодом возрасте. Если один из родителей является носителем такой мутации, у каждого ребенка есть 50-процентная вероятность унаследовать ее. Почти у всех носителей мутаций со временем развивается деменция, часто в возрасте 40–50 лет.

Участники проходят одинаковые тесты памяти, сканирование мозга, а также анализы крови и спинномозговой жидкости. Исследователи сравнивают данные людей, унаследовавших мутацию, с показателями их родственников без нее. Около трех четвертей участников не имели симптомов на момент вступления в проект, что позволяет наблюдать ранние бессимптомные стадии болезни.

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Поддержка профилактических испытаний

По словам директора сети, профессора неврологии Эрика Макдейда, предсказуемый возраст появления симптомов в таких семьях позволяет отслеживать развитие заболевания за 20 и более лет до нарушений памяти. Он отметил, что биологические процессы при этой наследственной форме похожи на процессы при гораздо более распространенной болезни Альцгеймера с поздним началом.

Наблюдательный проект также служит группой для сравнения в клинических испытаниях Knight Family DIAN Trials Unit, где участники получают экспериментальные препараты. Отдельное международное профилактическое испытание изучает, может ли препарат, направленный на амилоид, предотвратить образование амилоидных бляшек у людей, которым до ожидаемого начала симптомов остается до 25 лет.

Новое финансирование также предусматривает развитие работы в Латинской Америке, исследование людей-носителей мутаций, у которых симптомы не развились даже после ожидаемого возраста их появления, и длительное наблюдение за участниками, получающими иммунотерапию против амилоида.

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