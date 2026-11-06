Исследователи Национальных институтов здравоохранения США (NIH) выявили связь между более высокими уровнями двух пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в плазме крови и большей частотой эстроген-рецептор-негативного, или ER-негативного, рака молочной железы. Речь идет о перфтороктановой кислоте (PFOA) и перфтороктансульфоновой кислоте (PFOS), сообщает News-Medical.

Результаты исследования

Ученые измерили 17 видов PFAS в образцах крови, собранных за несколько лет до того, как участницам поставили онкологический диагноз. У участниц с наиболее высокими уровнями PFOA частота ER-негативного рака молочной железы была на 67% выше, чем в группе с самыми низкими показателями этого вещества. Для PFOS частота была на 93% выше — почти вдвое.

Эти показатели отражают относительную разницу между исследуемыми группами, а не индивидуальную вероятность заболеть раком. В то же время исследователи не установили четкой связи между уровнями PFOA и PFOS и общим риском рака молочной железы.

Кого охватило исследование

Анализ основан на данных Sister Study, которое проводит Национальный институт наук об окружающей среде NIH. Основное исследование охватило 50 884 женщины в возрасте от 35 до 74 лет из США и Пуэрто-Рико, привлеченных в 2003–2009 годах. На момент участия ни у одной из них не был диагностирован рак молочной железы, однако у каждой была родная или сводная сестра с таким диагнозом.

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Для анализа PFAS исследователи включили 1 609 женщин, у которых впоследствии развился рак молочной железы, а также сравнительную группу из 2 269 участниц. Результаты опубликовали в журнале Journal of Clinical Oncology.

Почему изучали этот тип опухолей

ER-негативные опухоли не имеют рецепторов, через которые эстроген способствует росту раковых клеток. По сравнению с опухолями, чувствительными к эстрогену, они обычно более агрессивны и связаны с худшими исходами. Авторы предположили, что PFAS могут влиять на риск через негормональные биологические механизмы, в частности изменения активности генов или иммунной системы, однако эти механизмы в исследовании не проверяли.

PFOA и PFOS относятся к группе PFAS, которые часто называют «вечными химикатами», поскольку они с трудом разлагаются в окружающей среде и могут годами сохраняться в организме. Использование этих соединений в значительной степени прекратили, заменив их новыми PFAS, поэтому ученые призвали отдельно оценить возможные риски, связанные с заменителями.

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