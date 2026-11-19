В США конгрессмен-республиканец Ник Бегич, согласно прогнозу Decision Desk HQ, получит второй срок в Палате представителей от Аляски. Он представляет единственный избирательный округ штата в нижней палате Конгресса.

Как сообщает The Hill, Decision Desk HQ прогнозировал Бегичу 51,35% голосов против 48,65% у его ближайшего соперника — независимого кандидата Билла Хилла. Демократы поддержали Хилла.

Участники гонки

В четырехсторонних всеобщих выборах также участвовали демократ Эрик Хафнер и кандидат от Либертарианской партии Джеймс Макдермотт. Демократ Мэтт Шульц прекратил свою кампанию до праймериз, заявив, что «сама демократия находится под угрозой», и призвал сторонников поддержать Хилла.

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После летних беспартийных праймериз Демократическая партия Аляски также поддержала Хилла, а не Хафнера. Издание сообщало, что Хафнер не имеет связей со штатом и находится в заключении в Нью-Йорке.

История мандата

Бегич получил этот мандат для республиканцев в 2024 году, победив демократку Мэри Пелтолу. Аляска традиционно считается штатом, где преобладают республиканцы, однако избиратели ранее поддерживали независимых кандидатов и умеренных демократов. В частности, независимый Билл Уокер был избран губернатором в 2014 году, а Пелтола победила на внеочередных выборах в Палату представителей в 2022 году, а затем получила полный срок.

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