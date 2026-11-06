Японский Nikkei 225 упал более чем на 7% — The Japan Times

Японский фондовый индекс Nikkei 225 утром 6 ноября упал более чем на 7% и впервые с мая опустился ниже 60 000 пунктов. По состоянию на 10:25 индекс терял 7,09%, сообщает The Japan Times.

Падение после торгов в США

Японский рынок отреагировал на значительное падение на Уолл-стрит накануне. Индекс Nasdaq Composite за ночь снизился на 5,5% — это стало его крупнейшим падением с апреля 2025 года. Индекс S&P 500 потерял 4,4%, а Philadelphia Semiconductor Index, в который входят 30 крупнейших американских компаний полупроводникового сектора, рухнул на 12,3%.

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Акции технологических компаний под давлением

В Японии больше всего пострадали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, производством микросхем и дата-центрами. Акции Rohm подешевели на 20%, Furukawa Electric — более чем на 19%, Resonac — на 15%. Котировки Kioxia снизились более чем на 12%, а SoftBank Group — на 11%.

Более широкий японский индекс Topix в утренних торгах также снизился более чем на 6%. По данным издания, распродажа происходила на фоне усиления опасений по поводу инвестиций в дата-центры и искусственный интеллект после убедительной победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

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