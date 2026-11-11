Суд в Сан-Франциско, США, назначил техническому консультанту Ниме Момени наказание от 16 лет до пожизненного заключения за убийство второй степени основателя Cash App Боба Ли. 42-летний Момени находится в окружной тюрьме Сан-Франциско с конца апреля 2023 года, когда его задержали по делу о смерти Ли, сообщает The Guardian.

Выступления на слушании

На слушании по назначению наказания выступили родственники обоих мужчин и сам Момени. Дочь погибшего Скаут Ли, которой на момент убийства отца было 14 лет, сказала судье, что после его смерти ее мир был разрушен. Она заявила, что Момени отнял у нее не только отца, но и лучшего друга.

Мать осужденного Махназ Таярани призвала суд учесть всю жизнь ее сына, а не только его преступление. Момени извинился и заявил, что никогда не намеревался причинить кому-либо боль или страдания.

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Обстоятельства дела

Боб Ли создал мобильный платежный сервис Cash App, а на момент смерти был директором по продукту криптовалютной компании MobileCoin. Его гибель в 2023 году вызвала широкий резонанс в технологической отрасли США.

Прокуратура утверждала, что Момени разозлился на Ли из-за того, что тот познакомил его младшую сестру Хазар Элиасснию с наркодилером. По словам Элиасснии, этот мужчина дал ей GHB и другие наркотики, а затем совершил над ней сексуальное насилие. Прокуроры заявили, что 4 апреля 2023 года Момени отвез Ли в отдаленное место под мостом Бэй-Бридж, ранил его ножом из кухни сестры и оставил умирать.

Во время судебного процесса Момени настаивал, что действовал в пределах самообороны. Он заявлял, что Ли якобы первым напал на него с ножом после ссоры. После недели совещаний присяжные признали Момени виновным в убийстве второй степени.

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