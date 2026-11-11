В Германии создают законодательную основу для ответных действий в киберпространстве, заявил министр внутренних дел Александер Добриндт на ежегодной осенней конференции Федерального ведомства уголовной полиции в Берлине. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Ответ на гибридные атаки

Во время выступления Добриндт упомянул недавние кибератаки на системы охлаждения и заморозки в супермаркетах Франции, Германии и других европейских стран. Он назвал эти инциденты гибридной атакой следующего уровня и заявил, что она требует ответа такого же уровня.

По словам министра, для субъектов гибридных угроз необходимо увеличить последствия, риски и издержки. Добриндт добавил, что готов ввести соответствующие меры.

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Оценка угроз

Добриндт предупредил, что Российская Федерация — государство-агрессор — является главным субъектом гибридных угроз. По его словам, такие атаки также исходят из Ирана и Северной Кореи.

Как отмечает агентство, в последние годы кибератаки против Германии усилились. Их целями становились аэропорты, железная дорога, государственные службы, промышленность и другая критическая инфраструктура.

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