Германия и Австрия призвали вывести европейский бизнес TikTok из-под контроля китайской компании ByteDance и передать его европейскому владельцу. Берлин и Вена заявили, что это должно помочь защитить данные пользователей и ограничить влияние Китая на социальную сеть, сообщает Politico.

Ссылка на опыт США

Инициативу выдвинули государственный министр по вопросам культуры Германии Вольфрам Ваймер и государственный секретарь Австрии по цифровым вопросам Александер Прёлль. Она следует развитию событий в США, где президент Дональд Трамп в прошлом году добился отделения американского бизнеса TikTok. Китайская ByteDance сохранила около 20% в новой американской компании.

Американский президент первоначально обосновывал такой шаг соображениями национальной безопасности. Немецкие и австрийские чиновники теперь предлагают аналогичный подход для Европы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о рисках для демократии

В совместном заявлении Ваймер и Прёлль подчеркнули, что у TikTok около 200 млн пользователей в ЕС и платформа играет значительную роль в формировании общественного мнения и общественном участии. Роль платформы во время выборов уже проверяют в рамках Закона ЕС о цифровых услугах. Органы защиты данных также оштрафовали TikTok за передачу данных европейских пользователей в Китай.

Чиновники назвали TikTok видимой угрозой для демократического общества. По их мнению, решение проблемы должно начинаться с ByteDance из-за её ориентированности на китайские интересы и до сих пор неясных возможностей доступа китайского государства к данным миллионов европейских пользователей.

Заявление опубликовали накануне встречи министров культуры в Брюсселе. Ваймер и Прёлль призвали другие страны ЕС присоединиться к инициативе, однако не уточнили, какой именно может быть европейская структура собственности TikTok. Компания TikTok не ответила на запрос о комментарии.

Читай нас в