Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во время встречи в Берлине, Германия, обсудили перспективы создания новой региональной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на совместное заявление сторон.

Катарского эмира встретили с воинскими почестями на вилле Борзиг. После переговоров тет-а-тет Штайнмайер и Аль Тани провели встречи в составе делегаций.

Конфликт с участием Ирана и Ормузский пролив

Основными темами стали двусторонние отношения, дипломатические усилия по прекращению конфликта с участием Ирана и ситуация в Ормузском проливе. В совместном заявлении отмечается, что президент Германии выразил солидарность с Катаром в связи с тем, что документ назвал неоправданными атаками Ирана.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лидеры также обсудили пути прекращения конфликта и снятия блокады в Ормузском проливе. Отдельно речь шла о средне- и долгосрочных возможностях для диалога, укрепления доверия и новой системы региональной безопасности.

Предложение о конференции

Штайнмайер представил катарскому эмиру идею конференции по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этому предложению.

Аль Тани пригласил президента Германии на Дохийский форум, который состоится 5–6 декабря, чтобы обсудить инициативу с другими заинтересованными сторонами региона. Германия и Катар также подтвердили намерение укреплять партнерство, основанное на общих экономических интересах и интересах безопасности, международном праве и мирном урегулировании конфликтов.

Читай нас в