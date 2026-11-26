Германия готовит расширение программы добровольного возвращения сирийцев в 2027 году. Размер выплат может вырасти до 8 тыс. евро на одного взрослого, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на немецкую газету Bild. Официально правительство ФРГ новые суммы выплат ещё не подтвердило.

Министерство внутренних дел Германии пересматривает систему финансовой помощи для добровольного возвращения в 2027 году. План предусматривает упрощение консультаций, ускорение процедур и повышение прозрачности. Сейчас семья из четырёх человек может получить до 3,6 тыс. евро, а также компенсацию расходов на перелёт.

Возвращений меньше, чем ожидали власти

По данным, приведённым Bild, с января по октябрь 2026 года при государственной поддержке в Сирию вернулись 5468 сирийцев. Ещё примерно 3 тыс. человек уехали без финансовой помощи. Предлагаемые изменения должны увеличить число добровольных выездов, которое до сих пор не соответствовало целям правительства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Берлин будет поощрять сирийцев, прибывших в страну после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, возвращаться и участвовать в восстановлении страны. В марте на совместной пресс-конференции с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа Мерц заявил, что в течение следующих трёх лет в Сирию, как ожидается, вернутся около 80% сирийцев, которые сейчас живут в Германии. В то же время он отметил, что хорошо интегрированным сирийцам, желающим остаться, будет разрешено это сделать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жильё в Сирии и прямые рейсы

Германия также планирует поддержать жилищные проекты в Сирии. Государственный банк развития KfW должен направить 20 млн евро из федерального бюджета на ремонт или строительство примерно 1500 жилых единиц для ориентировочно 10 тыс. человек, которые вернутся. Реализация проекта запланирована на 2027–2029 годы.

Немецкое общество международного сотрудничества GIZ в феврале запустило пилотный проект в пострадавшем от войны районе Джобар в Дамаске. Он должен помочь обеспечить жилищные и имущественные права, в частности через консультационный центр для возвращающихся лиц, имеющих имущественные претензии.

По информации Bild, добровольному возвращению также могут способствовать прямые авиарейсы между Германией и Сирией. Авиакомпания Eurowings планирует с января 2027 года выполнять рейсы из Гамбурга каждый понедельник, а билет в одну сторону будет стоить около 200 евро. Дополнительные еженедельные рейсы из Берлина, Дюссельдорфа и Штутгарта также запланированы на этот месяц.

По официальным данным, в Германии живут около 1,28 млн человек сирийского миграционного происхождения. Примерно 30% из них имеют гражданство Германии, а ещё 292 тыс. человек находятся под субсидиарной защитой.

Читай нас в