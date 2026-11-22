Германия не поддержит финальный проект решения климатической конференции ООН в Анталье, Турция. Федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что документ в нынешнем виде неприемлем для Германии.

Третья версия документа

Как сообщает Der Spiegel, Шнайдер раскритиковал финальный проект, подготовленный турецким председательством конференции. По его словам, Германия не может согласиться с третьей версией текста, представленной участникам перед заключительным пленарным заседанием.

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По данным издания, в проекте отсутствует положение об отказе от ископаемого топлива. Именно это стало причиной неприемлемости документа для Германии.

Реакция Франции

Голосование по декларации саммита должно было состояться с 9:00 по местному времени в пленарном зале Anadolu. Предложения турецкого председательства также отвергла министр окружающей среды Франции Моник Барбю. Она заявила, что новая версия текста еще слабее предыдущей.

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