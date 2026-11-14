Германия не выполнит климатические цели на 2030 и 2040 годы — Tagesschau

Германия не достигнет собственных климатических целей на 2030 и 2040 годы, а также рискует не выполнить конечную цель — достичь климатической нейтральности к 2045 году. К такому выводу в мае пришёл Экспертный совет по вопросам климата; на это также указывают актуальные данные аналитического центра Agora Energiewende, сообщает Tagesschau.

По данным издания, выбросы парниковых газов в стране сокращаются недостаточно быстро. Экологические и природоохранные организации связывают это с политикой правительства канцлера Фридриха Мерца и министра экономики Катарины Райхе.

Критика политики правительства

Критики, в частности, упоминают топливную скидку, борьбу немецкого правительства в Брюсселе за отмену запланированного запрета двигателей внутреннего сгорания и запланированную отсрочку европейского регулирования выбросов метана. Они также указывают на закон о модернизации зданий, который, по их словам, позволяет использовать отопление на нефти и газе после 2045 года.

Опасения вызывает и обсуждаемая в Бундестаге реформа Закона о возобновляемых источниках энергии. По оценке Tagesschau, она может замедлить развитие ветровой и солнечной энергетики. Климатолог Никлас Хёне из New Climate Institute заявил, что не видит достаточных действий правительства для сдерживания изменения климата, а нынешние решения, по его мнению, могут в перспективе увеличить выбросы.

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Сети и накопители

В Бергхюлене на Швабском Альбе, где живёт около 2 тысяч человек, община производит примерно в шесть раз больше «зелёной» электроэнергии, чем потребляет. Здесь работают ветряные установки, солнечные панели на общественных и частных крышах, а также энергетический кооператив.

Однако инвестор не реализовал проект крупного аккумуляторного хранилища для избыточной электроэнергии из-за бюрократических препятствий. Мэр Бергхюлена Лукас Вальтер отметил, что инвесторы прежде всего жалуются на медленное расширение электросетей и неопределённость относительно параметров реформы Закона о возобновляемых источниках энергии.

В сентябре министр окружающей среды Карстен Шнайдер представил план постепенного отказа Германии от угля, нефти и газа. В то же время Greenpeace заявляет, что Шнайдер не имеет достаточной поддержки внутри правительства для реализации эффективной климатической политики.

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