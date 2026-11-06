Германия выбрала Кристиана Фройдинга новым главой Бундесвера — Anadolu Agency
В Германии министр обороны Борис Писториус выбрал генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга следующим главой Бундесвера. Об этом Министерство обороны Германии сообщило в четверг, 6 ноября, передает Anadolu Agency.
Назначение в феврале 2027 года
55-летний Фройдинг в настоящее время возглавляет сухопутные войска Германии. К исполнению обязанностей на новой должности он должен приступить в феврале 2027 года.
Он сменит генерала Карстена Бройера, которого ранее в этом году выбрали председателем Военного комитета НАТО. Фройдинг перейдет на новую должность с нынешнего поста командующего сухопутными войсками.
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Полномочия нового руководителя
Как самый высокопоставленный офицер Бундесвера, Фройдинг будет отвечать за стратегическое направление развития вооруженных сил и наращивание их возможностей. Назначение означает кадровую смену на высшей военной должности Германии, которая должна состояться в феврале 2027 года.
До того как в прошлом году возглавить сухопутные войска, Фройдинг координировал военную помощь Украине, предоставляемую Берлином.