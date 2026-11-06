Бундестаг Германии одобрил новое перенесение начала обязательной государственной маркировки мяса по условиям содержания животных. Запуск системы, который ранее отложили до 1 января 2027 года, теперь запланирован на 1 октября 2027 года, сообщает Der Spiegel.

Решение было принято голосами парламентских фракций, входящих в правительственную коалицию. Причиной назвали необходимость дополнительного времени для реализации реформы системы, предусмотренной коалиционным соглашением.

Третье перенесение запуска

Закон о государственной маркировке был принят предыдущим правительством Германии в 2023 году после нескольких неудачных попыток внедрить такую систему. Маркировка должна информировать покупателей об условиях содержания животных на фермах.

Изначально система должна была заработать 1 августа 2025 года для свинины в супермаркетах. С тех пор дату запуска переносили уже в третий раз, в том числе по просьбе федеральных земель.

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Система предусматривает пять категорий — от уровня «стойло», соответствующего законодательно установленному минимуму, до категории «био». С 2019 года торговые сети применяют добровольную собственную маркировку с такими же уровнями для мяса свиней, крупного рогатого скота и птицы.

Возражения Еврокомиссии

Правительство планирует распространить маркировку не только на супермаркеты, но и на рестораны. Оно также хочет включить в обязательную систему импортное мясо, тогда как сейчас требование касается только продукции внутреннего производства. Однако Европейская комиссия высказала возражения относительно этого подхода.

Представитель Социал-демократической партии Йенс Беренс заявил, что дополнительный срок позволит продолжить диалог с Европейской комиссией. Представительница Христианско-демократического союза Кристина Штумпп подчеркнула, что без включения иностранной продукции конкуренция будет искажена в ущерб немецким производителям.

Организация по защите животных Vier Pfoten раскритиковала новое отсрочивание, одновременно поддержав сохранение системы маркировки. Она призвала устранить ее недостатки и более четко объяснять стандарты, лежащие в основе категорий содержания животных.

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