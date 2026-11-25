Германия планирует направить на оборону в 2027 году €139,4 млрд — на €31,2 млрд больше, чем предусмотрено на 2026 год. Бюджетный комитет уже одобрил соответствующий план, который должны вынести на голосование в парламенте, сообщает Anadolu Agency.

Расходы на оборону вырастут

Общая сумма будет состоять из €109,7 млрд в регулярном оборонном бюджете и €29,6 млрд из специального фонда для Бундесвера, созданного в 2022 году. Эти показатели учитывают корректировку, внесенную Бюджетным комитетом.

На военные закупки планируют направить более €60 млрд. Средства предусмотрены на самолеты, оборудование и инфраструктуру в рамках курса Берлина на достижение более высоких целевых показателей НАТО по расходам на оборону.

Помощь и взносы в ООН сократят

В то же время бюджет Министерства развития Германии в 2027 году должен сократиться до €9,58 млрд против €10,05 млрд в 2026 году. Сокращение составит примерно €470 млн.

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Меньше средств планируют направить на двустороннее государственное сотрудничество, урегулирование кризисов и восстановление. Расходы, связанные с кризисами, должны сократиться почти на 40%.

Взносы в ООН и другие международные организации через Министерство развития планируют сократить с €515,9 млн в 2026 году до €442,7 млн в 2027 году. В бюджете Министерства иностранных дел взнос Германии в ООН должен сократиться с €517,2 млн до €309,5 млн, а общая категория платежей ООН и международным организациям — с €887,8 млн до €680 млн.

Часть снижения объясняется обычным трехлетним графиком платежей по операциям ООН по поддержанию мира: в 2027 году Германия должна выплатить лишь 50% соответствующего взноса.

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