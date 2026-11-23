Правительство Германии планирует ежемесячно перечислять по €10 на инвестиционные счета для каждого ребенка и подростка в возрасте от шести до 18 лет. Программа Frühstartrente, или «ранняя стартовая пенсия», должна стимулировать долгосрочные накопления на старость и частично снизить давление на государственную пенсионную систему, сообщает Deutsche Welle.

Как будет работать программа

Средства с таких счетов нельзя будет использовать до достижения пенсионного возраста. Нынешний план предусматривает возможность перевода накоплений на частные пенсионные счета. Инвестиционный доход не будет облагаться налогом в период накопления, а налог будут взимать только при выводе средств.

По расчетам правительства, €1440, которые государство внесет в течение 12 лет, при средней годовой доходности 7% могут вырасти примерно до €53 тысяч к моменту выхода человека на пенсию. Родители и родственники также смогут пополнять счет. При дополнительных взносах в €50 в месяц объем накоплений может достичь €300 тысяч.

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Демографическое давление и критика экономистов

Пенсионная система Германии испытывает все большую нагрузку из-за старения населения и низкой рождаемости. В 1960-х годах на одного пенсионера приходилось шесть плательщиков взносов, тогда как сейчас — только двое. Коэффициент рождаемости составляет 1,32 ребенка на одну женщину, а население трудоспособного возраста, по оценке банка LBBW, сокращается примерно на 1% ежегодно из-за демографических изменений.

Для финансирования выплат государство ежегодно направляет в систему обязательного пенсионного страхования более €123 млрд — почти четверть федерального бюджета. Профессор Мюнхенского технического университета Аксель Бёрш-Зупан считает, что раннее начало накоплений целесообразно благодаря сложному проценту, однако сама программа не решит системных проблем пенсионной модели.

Экономисты также предупреждают, что государственные взносы могут больше помочь состоятельным семьям, которые имеют возможность дополнительно инвестировать. Институт Ifo критикует схему как распределение средств, которые государство затем возвращает через налоги. В то же время правительство заявляет, что программа даст всем детям старт на рынке капитала независимо от достатка их семей и будет способствовать финансовой грамотности.

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