Германия планирует с начала 2027 года ввести государственную поддержку пенсионных инвестиционных счетов для частных накоплений на старость. Новый механизм должен стать законодательной заменой Riester-Rente для новых договоров и стимулировать людей инвестировать средства на рынке капитала, в частности в глобально диверсифицированные биржевые фонды.

Как сообщает Tagesschau, по данным Бундесбанка, более 3,5 трлн евро сбережений жителей Германии находятся на текущих счетах или приносят лишь минимальный доход по депозитам и сберегательным вкладам. Финансовый эксперт Университета Касселя Кристиан Кляйн отметил, что на фондовом рынке инвестирует лишь каждый пятый житель страны.

Государственные доплаты к взносам

По данным федерального правительства, за каждый сбереженный евро государство будет доплачивать 50 центов, если ежегодный взнос не превышает 360 евро. На взносы сверх этой суммы и до 1 800 евро предусмотрена доплата в 25 центов за евро. Максимальная базовая государственная поддержка составит 540 евро в год при условии соответствующих взносов.

Семьи с детьми смогут дополнительно получать по 300 евро на каждого ребенка. Эксперт по пенсионным накоплениям портала Finanztip Кристоф Гоммель считает, что новый счет прежде всего рассчитан на тех, кто намерен в долгосрочной перспективе увеличить будущую пенсию.

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Выбор между доходностью и гарантиями

Участники смогут выбирать модели с более высоким потенциалом доходности, в том числе инвестиции в ETF с глобально диверсифицированными акциями, либо гарантийные продукты. В то же время Кляйн предостерег, что гарантии возврата вложенных средств снижают ожидаемую доходность и, соответственно, размер будущей пенсии.

В опросе более тысячи участников, проведенном под руководством Кляйна, три четверти респондентов заявили, что могут представить себе инвестиции через такой пенсионный счет. В то же время более половины хотели бы гарантий полного возврата каждого вложенного евро.

Действующие договоры Riester-Rente можно будет продолжать пополнять: автоматической отмены или перевода в новую систему не предусмотрено. Однако с 2027 года заключать новые договоры по старой модели будет невозможно. Правительство также планирует предложить собственный стандартный инвестиционный счет, но его параметры и дата запуска пока не определены.

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