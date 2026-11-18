В Германии федеральные власти и железнодорожный концерн Deutsche Bahn заключили новое финансовое соглашение. По данным Der Spiegel, оно предусматривает направление рекордных 83 млрд евро в железнодорожную сеть компании. Взамен концерн должен продемонстрировать конкретный прогресс, иначе ему будут грозить штрафы.

Финансирование с условиями

Новая договоренность связывает государственное финансирование инфраструктуры с результатами, которых Deutsche Bahn должна достичь в дальнейшем. Средства должны поступить именно в железнодорожную сеть концерна.

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Ожидания пассажиров

Deutsche Bahn обещает улучшения, однако Der Spiegel ставит вопрос, когда их почувствуют клиенты компании. Согласно подписи к фото в материале, ситуация с пунктуальностью на главном вокзале Франкфурта остается драматичной. Именно конкретный прогресс в работе сети является условием нового финансового соглашения.

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