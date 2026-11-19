В Германии продвигают идею закрепить долгосрочное финансирование Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС, чтобы будущее привлечение средств не могло быть единолично заблокировано одним государством. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на чиновников, осведомленных о бюджетных переговорах.

Берлин предлагает предоставить Евросоюзу дополнительный финансовый резерв для привлечения займов на поддержку Киева сверх €100 млрд, которые Европейская комиссия уже предложила предусмотреть для Украины. Такой механизм позволил бы привлекать средства в будущем без необходимости сразу согласовывать значительные расходы.

Механизм голосования

Принятие следующего многолетнего бюджета ЕС и связанного с ним механизма потребует единогласной поддержки государств-членов. В то же время Германия стремится к тому, чтобы последующие решения о привлечении средств для Украины принимались квалифицированным большинством. По данным собеседника Politico Europe, это усложнило бы блокирование поддержки Киева отдельным правительством.

Инициатива, по информации издания, может встретить сопротивление Венгрии, Чехии и Словакии, которые требовали возможности не участвовать в финансировании помощи Украине. Вопрос обсуждается в преддверии специального саммита ЕС, запланированного на 26–27 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования Берлина

Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме президенту Европейского совета Антониу Коште связал поддержку Берлином нового бюджета ЕС с привлечением еще €45 млрд для Украины в 2027 году и определением финансовой перспективы с 2028 года. Германия является крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, общий объем которого составляет €2 трлн.

Представитель Еврокомиссии сообщил Politico Europe, что на выплату процентов по действующим займам может прийтись более €40 млрд. Это составит значительную часть из €100 млрд, предложенных для Украины в рамках семилетнего бюджета, и может создать потребность в дополнительном финансировании после закрытия текущих потребностей.

Немецкие чиновники также опасаются, что исключения для меньших государств могут создать прецедент для более крупных стран. В материале упоминается возможная победа лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции, запланированных на апрель.

Читай нас в