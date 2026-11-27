Правительство Германии предложило ввести на уровне ЕС новую модель вознаграждения правообладателей со стороны поставщиков генеративного искусственного интеллекта. Речь идет о случаях, когда ИИ создает тексты, музыку или видео, конкурирующие с произведениями, созданными людьми. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на позицию немецкого правительства для консультаций ЕС по авторскому праву.

Выплаты через организации коллективного управления

Согласно замыслу правительства Германии, правообладатели должны получать справедливую долю добавленной стоимости, созданной благодаря использованию систем ИИ в Европейском союзе. Средства планируют направлять правообладателям через организации коллективного управления правами.

На такие выплаты смогут претендовать правообладатели, которые бесплатно предоставили свои произведения для обучения моделей ИИ. Те, кто возражает против использования своих работ для обучения систем, смогут и далее договариваться с поставщиками ИИ об индивидуальных лицензионных соглашениях.

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Защита медиа и единые правила

Немецкое правительство также обратило внимание на работу ИИ-систем, которые ищут в интернете актуальные медиаматериалы, анализируют их и кратко излагают в собственных ответах. По мнению правительства, из-за этого медиакомпании могут терять посетителей сайтов, а следовательно — рекламные и подписные доходы. В документе подчеркивается необходимость обеспечить экономическую жизнеспособность медиа, сохранение плюрализма и разнообразия мнений.

Германия хочет, чтобы все поставщики моделей ИИ на рынке ЕС подтверждали соблюдение европейского авторского права независимо от места обучения моделей. Также предлагается упростить для правообладателей процедуру отказа от использования произведений для обучения ИИ и проверку соблюдения такого отказа. В то же время правительство Германии предупредило, что новые правила могут повысить стоимость базовых моделей ИИ или ограничить их доступность.

Германия и еще 14 стран ЕС ранее призвали Еврокомиссию как можно скорее представить законодательное предложение по усилению авторского права в эпоху ИИ. В рабочей программе Еврокомиссии на второй квартал 2027 года запланирован законодательный пакет, который будет касаться и авторского права, однако его конкретное содержание пока не определено.

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