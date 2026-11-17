В Берлине сборная Германии разгромила Нидерланды со счетом 5:0 в матче Лиги наций и заняла первое место в группе A2, выйдя в четвертьфинал турнира. Как сообщает Channel NewsAsia, Флориан Вирц оформил дубль, а хозяева забили четыре из пяти голов за 18 минут второго тайма.

Ход матча

Нидерланды могли открыть счет, однако Дониэлл Мален с близкого расстояния пробил головой выше ворот. На другом конце поля Дерри Шерхант сначала попал в штангу, а на 41-й минуте сместился с левого фланга и отправил мяч в верхний угол ворот. Это был первый гол 24-летнего вингера «Фрайбурга» за национальную команду.

На 60-й минуте Вирц удвоил преимущество Германии ударом левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч влетел в ворота от дальней штанги. Через пять минут Нико Шлоттербек головой реализовал штрафной Брайана Груды. На 71-й минуте Груда ассистировал Вирцу, а на 77-й минуте сам отличился после того, как Шерхант снова попал в штангу.

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Положение в группе

Германия, Нидерланды и Греция завершили групповой этап с 11 очками. Греки дома победили Сербию 1:0 благодаря голу Георгиоса Масураса на 69-й минуте. Нидерланды заняли второе место и прошли дальше, Греция стала третьей, а Сербия не набрала ни одного очка.

Пятый гол Германии обеспечил ей первое место по разнице голов в очных матчах. Для нидерландцев это было первое поражение после назначения Хави Эрнандеса главным тренером в августе. В последний раз сборная Нидерландов уступала с разницей в пять мячей в международном матче в 1959 году, когда Западная Германия победила ее 7:0 в Кёльне.

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