Федеральное правительство Германии одобрило создание стратегического резерва газа. О решении кабинета министров сообщает Der Spiegel. По данным издания, законопроект оценивает первоначальные расходы на формирование резерва в 1,2–1,8 млрд евро.

Расходы для потребителей

Законопроект предусматривает, что эти расходы будут оплачивать потребители. Указанная оценка касается именно формирования запаса. Der Spiegel также пишет, что стратегический резерв планируют ввести быстро.

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Назначение резерва

Резерв должен обеспечить поставки газа. В подписи к фотографии Der Spiegel отмечает, что министр экономики Катарина Райхе указывает на роль резерва в обеспечении поставок.

Статья была опубликована 11 ноября 2026 года, её автор — Маркус Беккер. Указанное на странице время публикации — 14:48.

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