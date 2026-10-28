Германия и Япония изучат возможность сотрудничества в разработке истребителя нового поколения. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Токио, Япония, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщает Anadolu Agency.

Оборонное сотрудничество

Мерц заявил, что Берлин и Токио стремятся углублять оборонные отношения, чтобы содействовать безопасности и стабильности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, страны будут усиливать взаимодействие в сфере вооружений посредством совместных проектов по созданию инновационных оборонных возможностей.

Канцлер отметил, что в этом контексте стороны намерены изучить возможность сотрудничества в разработке боевых самолетов. Для этого уже подготовлен соответствующий мандат.

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Другие направления договоренностей

Санаэ Такаити, по данным Kyodo News, также сообщила о договоренности укреплять цепочки поставок критически важных минералов и сотрудничество в оборонной промышленности. По ее словам, Германия и Япония планируют усилить стратегическое партнерство по широкому спектру направлений и остаются приверженными поддержанию международного порядка и глобальной стабильности.

Страны также создадут механизм диалога высокого уровня по искусственному интеллекту и будут поощрять сотрудничество частного сектора в передовых технологиях, в частности в ядерном синтезе и водородной энергетике.

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