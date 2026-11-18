Правительство Германии решило выдвинуть профессора Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на должность главного экономиста Европейского центрального банка. О решении федерального кабинета сообщил заместитель представителя правительства Штеффен Майер, пишет Tagesschau. Ранее кандидатуру 57-летнего ученого предложил министр финансов Ларс Клингбайль.

Опыт в финансах и денежно-кредитной политике

Бруннермайер является профессором экономики в американском Принстонском университете. Он вырос в баварском Ландсхуте и изучал экономику в Регенсбурге. Его исследовательские интересы охватывают финансовые рынки, денежно-кредитную политику и макроэкономическую стабильность.

Ученый также имеет международный опыт участия в консультативных органах по вопросам экономической и финансовой политики, среди которых Международный валютный фонд, Федеральный резервный банк Нью-Йорка и Бундесбанк. Правительство Германии назвало его выдающимся экономистом.

Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер назвал Бруннермайера международно признанным специалистом и отметил, что его исследования находятся на стыке финансовых рынков и денежно-кредитной политики. Кремер также оценил его как сторонника денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность.

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Возможная замена в 2027 году

Главный экономист ЕЦБ готовит решения Совета управляющих ЕЦБ по процентным ставкам и стратегии и участвует в формировании основ европейской денежно-кредитной политики. Сейчас эту должность занимает ирландец Филип Лейн. Бруннермайер может заменить его в середине 2027 года.

Выдвижение кандидатуры является частью более широкого обновления руководства ЕЦБ. Президент банка Кристин Лагард заявила о намерении досрочно покинуть должность 7 февраля 2027 года, хотя ее полномочия должны были продлиться до конца октября того же года. Среди кандидатов на ее должность называют бывшего главу центрального банка Нидерландов Клааса Кнота и руководителя Банка международных расчетов Пабло Эрнандеса де Коса. Франция выразила предпочтение в пользу Эрнандеса де Коса.

Окончательное назначение Бруннермайера не гарантировано. Главы государств и правительств стран еврозоны согласовывают кадровые решения с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ, при этом распределение должностей между представителями разных стран также играет роль.

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