В Париже Германия призвала к деэскалации и продолжению непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном для дипломатического урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил об этом после переговоров с коллегами из G7 и государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает Anadolu Agency.

Призыв к дипломатическому решению

По словам Вадефуля, он не видит военного решения проблемы. Германия, подчеркнул глава МИД, твердо поддерживает продолжение непрямых контактов Вашингтона и Тегерана и находится в постоянной связи с партнерами в регионе.

Вадефуль также призвал Иран продемонстрировать политическую волю в переговорах и предпринять конкретные шаги к урегулированию. Он отметил, что западные страны будут сохранять экономические ограничения и санкции, пока не увидят существенной готовности Тегерана обсуждать критические вопросы.

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Условия и следующая встреча

К таким вопросам немецкий министр отнес свободу судоходства в Ормузском проливе, убедительный отказ от любой программы создания ядерного оружия и ответственное поведение в регионе, не угрожающее существованию других государств.

Кроме того, Берлин планирует в начале декабря принять следующую встречу глав МИД стран E4 — Италии, Франции, Великобритании и Германии — вместе с представителями Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана. На ней должны обсудить деэскалацию напряженности и продвижение дипломатических решений.

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