Министерство экономики Германии предлагает один раз разрешить энергетическим компаниям добровольно вернуть отдельные участки для строительства морских ветропарков. Инициатива должна войти в запланированные изменения Закона о морской ветроэнергетике, сообщает Tagesschau.

Предложение касается участков, проданных на аукционах в 2023–2024 годах, которые до торгов не прошли предварительное обследование Федеральным морским и гидрографическим агентством. На этих площадках планировалось построить ветропарки общей мощностью 9,5 гигаватта — почти вдвое больше нынешних мощностей морской ветроэнергетики страны.

Условия возврата участков

Компании смогут воспользоваться возможностью вернуть проекты в течение нескольких недель в начале следующего года. Уплаченные авансовые платежи и обеспечения, составляющие для каждого проекта сотни миллионов евро, возвращаться не будут. В то же время компаниям должны компенсировать расходы на предварительные исследования; по данным источников издания, возмещение может достичь около 9 млн евро.

После этого участки планируют повторно выставить на торги и освоить в течение пяти лет. Компания, которая вернет проект, не сможет вновь претендовать на тот же участок.

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Отсрочка платежей и проблемы с сетью

Для девелоперов, которые решат продолжить проекты, министерство предусматривает отсрочку многомиллиардных лицензионных платежей. Это должно позволить сначала получить доход от производства электроэнергии, а уже затем осуществлять крупные выплаты.

Проблемой для отрасли остаются задержки с подключением ветропарков к электросети. Девелоперы смогут требовать компенсации только в случае нарушения обязательного гарантированного срока подключения. Однако для проектов, которые сейчас находятся под вопросом, таких дат еще нет, а сроки подключения в ходе более чем двухлетнего планирования неоднократно переносились.

Компании BP, TotalEnergies, RWE, EnBW и Luxcara указывают, что из-за роста затрат и переноса сроков подключения экономические основания многих проектов существенно ухудшились. Отрасль также просит продлить стандартный срок эксплуатации морских ВЭС с 25 до 35 лет, однако этой нормы пока нет в документе с ключевыми положениями.

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