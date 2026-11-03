Германия намерена сохранить присутствие в Ливане после завершения миротворческой миссии ООН UNIFIL в конце 2026 года. Берлин продолжит обучать и поддерживать ливанских военных, в частности в морской сфере, заявил заместитель министра обороны Германии Нильс Шмид.

Как сообщает The National, Совет Безопасности ООН в августе 2025 года в последний раз продлил мандат UNIFIL — до декабря 2026 года. После этого миссия должна начать упорядоченный вывод персонала. UNIFIL, основанная в 1978 году, работает на юге Ливана: контролирует ситуацию вдоль Голубой линии, разделяющей Ливан и Израиль, и помогает ливанской армии распространять государственную власть на юге страны.

Будущий формат присутствия

По словам Шмида, формат возможной последующей международной миссии еще не согласован. Европейские государства обсуждают, будет ли она работать на основании нового мандата ООН или в рамках Европейского союза. Ведущую роль в этих консультациях играют Италия, Франция и Испания, к ним должны присоединиться и другие европейские страны.

Германия не планирует направлять в Ливан наземные войска. Ее вклад и далее будет сосредоточен на морском направлении. Берлин уже много лет участвует в морском компоненте UNIFIL, в частности обучает и поддерживает ВМС Ливана. В составе морских сил миссии служит немецкий фрегат, а этот компонент возглавляет немецкий командующий.

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Поддержка ливанской армии

Шмид также заявил, что Германия заверила правительство Ливана в дальнейшей поддержке армии и подчеркнула необходимость того, чтобы государство было единственным субъектом, ответственным за безопасность. Он призвал Бейрут продолжать разоружение вооруженных группировок и негосударственных акторов.

Ливан взял на себя обязательство разоружить негосударственные группы, в том числе движение «Хезболла». В то же время эти усилия неоднократно останавливались из-за военной силы группировки, поддержки со стороны Ирана и ограниченных возможностей ливанской армии. Ливанские чиновники также заявляли, что присутствие израильских военных на юге страны мешает армии завершить там развертывание.

Отдельно министры иностранных дел ЕС в октябре согласовали создание трехлетней гражданско-военной миссии для консультативной и учебной поддержки ливанских вооруженных сил и служб внутренней безопасности. Эта инициатива не будет заменять UNIFIL и не возьмет на себя ее миротворческие и мониторинговые функции на юге Ливана.

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