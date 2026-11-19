В Германии стремительно растут цены на газ, что также ведет к подорожанию электроэнергии. Политики и эксперты опасаются, что зимой страна может столкнуться с энергетическим ценовым шоком.

Рост цен на энергию

О тенденции к резкому подорожанию газа сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что повышение цен на газ влияет на стоимость электроэнергии.

Риски для Германии

Согласно оценке, приведенной в издании, политики и эксперты опасаются такого зимнего роста цен, который правительство уже не сможет смягчить.

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В подписи к фото из деревни в Нижней Саксонии отмечается, что в Германии дорожают газ, электроэнергия и мазут.

Материал был опубликован 19 ноября 2026 года в 12:12. Его автор — Маркус Беккер. В заголовке публикации ситуация названа угрозой энергетического ценового шока для страны зимой.

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