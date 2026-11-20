Немецкая сеть универмагов Galeria планирует закрыть магазины на бульваре Курфюрстендамм в Берлине, улице Хоэ Штрассе в Кёльне и площади Роткройцплац в Мюнхене. Решение затронет около 400 сотрудников, сообщает Tagesschau.

Причины закрытия

Договоры аренды трёх магазинов истекают весной 2027 года, заявил временный управляющий по делу о банкротстве Франк Кебекус. По его словам, в Берлине и Мюнхене компании не удалось достичь соглашения с новыми владельцами недвижимости. Кёльнский универмаг, по оценке Кебекуса, слишком велик для рентабельной работы.

В начале октября Galeria в четвёртый раз за шесть лет подала заявление о банкротстве. Работа в нынешних 83 филиалах пока продолжается, однако в рамках процедуры их проверяют на рентабельность. Компания назвала высокие расходы на аренду и содержание объектов одной из главных проблем наряду с общей экономической ситуацией.

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Возможное дальнейшее сокращение

По данным источников dpa, знакомых с ситуацией, Galeria может закрыть более половины нынешних магазинов, оставив от 30 до 40 локаций. Handelsblatt и Süddeutsche Zeitung также сообщали о списке возможных закрытий, который должен быть опубликован до конца декабря. По их данным, основанием является внутренний документ консалтинговой компании Roland Berger для потенциальных инвесторов.

Как пишет Handelsblatt, в финансовом году 2025/26, завершившемся в конце сентября, чистый убыток Galeria составил 248 млн евро. Süddeutsche Zeitung сообщила, что за первые две недели ноября выручка снизилась на 9,6% в годовом исчислении, а валовый доход — на 13,7%, несмотря на попытки стимулировать продажи скидками.

Компания ищет нового владельца. Срок подачи необязывающих предложений истёк в четверг, а число потенциальных покупателей, по имеющимся данным, может достичь 20. Нового владельца стремятся найти до конца декабря. Сейчас в Galeria работают 11 250 сотрудников, которые до этого времени будут получать выплаты в связи с банкротством.

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