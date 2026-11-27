В Германии оборонная компания Rheinmetall снизила прогноз продаж на 2030 год до 33–37 млрд евро по сравнению с предыдущей оценкой на уровне около 45 млрд евро. По данным CNBC, компания представила обновленные ориентиры во время мероприятия Capital Markets Day.

Более осторожный прогноз

Новый прогноз предполагает более осторожный подход к планированию в подразделениях Rheinmetall, занимающихся военными машинами, а также вооружением и боеприпасами. Компания скорректировала оценки с учетом новых производственных мощностей и задержек в реализации проектов.

В презентации Rheinmetall отметила, что рыночные возможности не изменились, однако компания изменила подход к их планированию. Она также сообщила о намерении сохранять гибкость на динамичном рынке, придерживаясь более осторожной среднесрочной стратегии.

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Реакция рынка

В пятницу в середине утренней торговой сессии акции Rheinmetall выросли на 3,4%. Это происходило на фоне роста европейского оборонного сектора.

Обновленный прогноз был обнародован после нескольких неудач компании. В частности, был отменен крупный контракт на строительство военных кораблей F126 для германских вооруженных сил.

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