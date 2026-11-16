В Германии Федеральная разведывательная служба (BND) рассматривает версию того, как ее бывший сотрудник Манфред Д. мог годами вывозить из ведомства документы, в том числе секретные. По данным Tagesschau, у бывшего президента BND Аугуста Ханнинга следователи изъяли более 2 тысяч документов.

Федеральная прокуратура Германии подозревает Манфреда Д. в том, что он годами передавал бывшему руководителю секретные материалы службы. Следствие предполагает, что Ханнинг мог использовать эту информацию в своей консультационной деятельности. Также проверяется подозрение, что внутренние данные BND могли попасть за границу. Защитник Ханнинга отрицает эти утверждения.

Возможные пробелы в безопасности

По данным WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, в BND рассматривают версию, что Манфред Д. использовал привилегии личного помощника президента службы. С разрешения он мог по вечерам пользоваться транспортом руководства для поездок домой. По словам источников в сфере безопасности, такие автомобили при выезде с территории ведомства почти не контролировались.

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Внутреннее расследование также изучает данные о том, что Манфред Д. неоднократно передавал охранникам руководителя BND распечатанные документы в сумке. Охранники могли проходить контрольные пункты без обычного досмотра. Будучи помощником нескольких президентов службы, он имел доступ к электронным почтовым ящикам и календарям руководства, а также мог печатать секретные материалы для подготовки рабочих папок.

Парламентская проверка

Манфред Д. находится под стражей, а решение о предъявлении обвинения еще не принято. Его адвокат не прокомментировала запрос журналистов. BND заявила, что принципиально не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности, а также кадровые дела.

Парламентский контрольный орган Бундестага после задержания Ханнинга и Манфреда Д. начал специальную проверку. Контролеры могут изучать документы BND, опрашивать сотрудников и запрашивать информацию. Манфред Д. был помощником четырех руководителей BND, а осенью 2025 года его перевели в Пуллах, после чего он вскоре вышел на пенсию. Отдельно служба проверяет его отчеты о расходах на командировки, в частности перелеты бизнес-классом между Берлином и Мюнхеном по выходным, которые он якобы оформлял как служебные поездки.

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