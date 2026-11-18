В Германии Центральная служба по обеспечению исполнения санкций выясняет, могла ли Deutsche Treuinvest-Stiftung осуществлять платежи российскому олигарху Петру Олеговичу Авену, который находится под санкциями ЕС с 2022 года. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на совместное расследование NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. В начале октября служба направила фонду запрос о возможных переводах в пользу Авена.

Пенсионные активы на 12 млрд евро

Deutsche Treuinvest-Stiftung тесно связан с DWS — компанией по управлению активами, являющейся дочерней структурой Deutsche Bank. DWS учредила фонд и до сих пор предоставляет сотрудников, которые им управляют и осуществляют контроль. Фонд в доверительном управлении распоряжается 12 млрд евро средств для корпоративных пенсий нескольких сотен компаний.

Согласно письму службы, ее следователи, вероятно, выявили счета Deutsche Treuinvest-Stiftung, которые могут быть связаны с Авеном. Он является совладельцем люксембургского холдинга LetterOne через миноритарную долю. LetterOne имеет косвенные доли в ряде европейских и немецких компаний, в частности Wintershall Dea, которая передала фонду в управление средства для корпоративных пенсий.

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Вопросы к санкционному и финансовому контролю

DWS заявила, что закон Германии о противодействии отмыванию денег не применяется к фонду, однако санкционные проверки проводятся. Компания не прокомментировала возможную связь с Петром Авеном и не ответила на вопросы, подавала ли она сообщения о нем компетентным органам. DWS также утверждает, что фонд, в отличие от банков, не ведет собственных счетов или счетов ценных бумаг.

Эксперт по санкциям Саша Ломанн из Stiftung Wissenschaft und Politik заявил, что санкционные требования распространяются также на миноритарные доли. По его мнению, фонд как минимум должен был сообщить о связи с лицом, находящимся под санкциями. Исследователь финансовых рынков Николай Баденгооп из SAFE считает, что меры противодействия отмыванию денег и санкционные проверки нельзя рассматривать отдельно.

По данным DWS, Deutsche Treuinvest-Stiftung не находится под надзором финансового регулятора BaFin, а подведомствен надзорному органу при правительственном президиуме Дармштадта. По данным расследования, этот орган проверяет выполнение уставной цели фонда, но не контролирует процедуры противодействия отмыванию денег или соблюдение санкций. BaFin не комментировал конкретное дело. Признаков отмывания денег в рамках деятельности фонда на данный момент не выявлено.

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