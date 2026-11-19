В Германии Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) повысило оценку ситуации в области кибербезопасности. Теперь ведомство определяет её как находящуюся в диапазоне от напряжённой до критической, сообщает Der Spiegel. Материал издания был опубликован 19 ноября 2026 года.

Предупреждение для компаний и потребителей

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий предупредило о «критической динамике» в безопасности сети. По оценке BSI, компании и потребители в Германии слишком беспечно относятся к киберзащите.

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В ведомстве подчеркнули, что объектами атак становятся те, кто является лёгкой целью. Предупреждение касается атак и сбоев в работе интернета.

Новые уязвимости каждый день

Штаб-квартира Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий расположена в Бонне. В подписи к фотографии здания ведомства указано, что каждый день появляется 160 новых уязвимостей.

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