В Германии два типа ударных дронов одноразового применения прошли испытания с боевой стрельбой. Закупочное ведомство страны ожидает, что первые партии систем Stark Virtus и Helsing HX-2 поступят военным до конца 2026 года для начала обучения, сообщает Defense News.

Испытания в Меппене

Испытания состоялись в течение недели, начавшейся 9 ноября. Ключевые этапы Бундесвер провел в Центре испытаний вооружения и боеприпасов в Меппене. Специалисты проверяли, способны ли Virtus и HX-2 надежно поражать назначенные цели и надлежащим ли образом срабатывают их боевые части при ударе.

На фотографиях, приложенных к заявлению закупочного ведомства, OWE-V Virtus и HX-2 запечатлены непосредственно перед поражением танка. Ведомство не раскрыло количество запусков и показатели успешности испытаний.

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Поставки и подготовка

Обе системы относятся к барражирующим боеприпасам: они могут находиться в воздухе над районом поиска цели, а решение о нанесении удара принимает оператор. Нынешняя кампания была сосредоточена на финальном этапе применения — от подлета к цели до действия боевой части, а не на полной сертификации систем для службы.

Квалификация дронов еще не завершена. Перед использованием в Вооруженных силах Германии необходимо тщательно проверить взаимодействие различных компонентов систем. Германия одновременно проводит разработку, испытания, квалификацию и подготовку к эксплуатации, чтобы сократить время между заключением контрактов и поступлением оружия в войска.

25 февраля бюджетный комитет немецкого парламента одобрил контракты с компаниями Stark и Helsing стоимостью по 268 млн евро. Опционы могут увеличить каждое соглашение еще на 1 млрд евро, однако дальнейшие закупки будут зависеть от технологической готовности систем и согласования финансирования депутатами. Первым крупным подразделением, которое планируется оснастить этими боеприпасами с 2027 года, станет 45-я танковая бригада в Литве.

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