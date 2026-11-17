Немецкий банк Deutsche Bank после 2014 года начал переводить состоятельных российских клиентов в подразделения в Швейцарии и Люксембурге, чтобы сохранить банковскую тайну и не раскрывать данные, которые запрашивало Министерство юстиции США. Об этом говорится в совместном журналистском расследовании, основанном на утечке внутренних документов банка, сообщает Meduza English.

После попытки незаконной аннексии Крыма Россией, государством-агрессором, в 2014 году часть российских миллиардеров попала под санкции США. По данным журналистов, Минюст США начал задавать Deutsche Bank вопросы о его состоятельных российских клиентах. В 2018 году банк начал переводить крупных клиентов, связанных с Россией, в Швейцарию и Люксембург.

Клиенты из списка Минфина США

В ноябре 2020 года Deutsche Bank подготовил 172-страничный внутренний документ Russia Strategy Review. В нем отмечалось, что 17 из 160 основных российских клиентов банка находились в так называемом кремлевском списке Министерства финансов США. По состоянию на 2020 год эти клиенты обеспечивали 47% дохода банка от портфеля российских клиентов.

Среди других состоятельных клиентов Deutsche Bank журналисты назвали Романа Абрамовича, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Внутренний комитет банка по репутационным рискам еще в 2014 году оценивал клиентов по потенциальному ущербу для его имиджа; первое место в этом перечне занимал Олег Дерипаска.

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Ответы американским прокурорам

В 2021 году Deutsche Bank заключил соглашение с Минюстом США, которое позволяло ведомству требовать от банка ответы относительно подсанкционных физических и юридических лиц. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году федеральные прокуроры запросили имена подсанкционных российских клиентов, остатки на их счетах и сведения об отслеживании перемещения российских средств.

Deutsche Bank передал американским властям информацию о подсанкционных российских клиентах, однако не в полном объеме, удержав часть клиентских данных. Банк сослался на банковскую тайну в Швейцарии и Люксембурге. Также он не включил сведения о компаниях, в которых подсанкционные бизнесмены имели долю менее 50%. Как отмечает The New York Times, это могло позволить не раскрыть часть активов Дерипаски.

Deutsche Bank заявил, что выполнил обязательства по соглашению с правительством США. Банк также пояснил, что концентрация российских клиентов в специализированных центрах в Швейцарии и Люксембурге была частью его модели управления частным капиталом, а клиенты проходили все необходимые проверки.

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