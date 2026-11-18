В Германии немецкий банк Deutsche Bank на протяжении десятилетий делал возможными операции с оружием на несколько сотен миллиардов евро. Об этом со ссылкой на внутренние данные сообщает Der Spiegel.

Связь с оборонной промышленностью

По информации издания, Deutsche Bank тесно связан с оборонной промышленностью. Внутренние цифры, как отмечает Der Spiegel, охватывают период в десятилетия.

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Многомиллиардные сделки

В заголовке материала Der Spiegel называет эти сделки многомиллиардными. В подзаголовке издание указывает, что внутренние данные свидетельствуют о возможности осуществления операций с оружием на несколько сотен миллиардов евро.

Статья была опубликована 18 ноября 2026 года в 07:00 в серии «Inside Deutsche Bank». Ее авторами указаны Мартин Хессе, Джая Мирани и Свен Беккер. Материал размещен в экономическом разделе издания, посвященном компаниям.

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