Немецкий банк Deutsche Bank заявил, что операции его итальянской дочерней компании были корректно отражены в финансовой отчетности группы. Заявление прозвучало после публикации Financial Times о возможном сокрытии убытков по ипотечным кредитам на сумму до 800 млн евро, сообщает ANSA English.

Вывод внешнего аудитора

В Deutsche Bank отметили, что выводы в отношении итальянского подразделения были рассмотрены совместно с внешним аудитором банка. Аудитор пришел к выводу, что пересматривать финансовую отчетность Deutsche Bank за предыдущие периоды не требуется.

Банк также заявил, что дополнительное раскрытие информации на уровне группы не требовалось, поскольку это дело не оказало существенного влияния на результаты Deutsche Bank или его отдельных сегментов. По утверждению банка, все операции, касавшиеся предыдущих периодов, уже были корректно отражены в отчетности группы.

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Что сообщила Financial Times

Financial Times писала, что итальянское подразделение немецкого банка якобы использовало деривативы и теневой учет, чтобы скрывать убытки через скрытый резерв. По данным издания, этот механизм действовал более десяти лет — до 2018 года, когда о нем сообщил внутренний информатор.

FT также утверждала, что Deutsche Bank не раскрывал этот случай и не публиковал выводы внутреннего расследования под кодовым названием Project Aetos. Оно выявило недостатки в основных банковских операциях и управлении рисками, связанными с ипотечными кредитами.

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