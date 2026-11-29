Немецкий гольфист Николай фон Деллингсхаузен выиграл Australian PGA Championship в Сиднее, став первым представителем Германии, победившим на этом турнире. Для 33-летнего спортсмена это второй титул в DP World Tour и победа на стартовом турнире сезона 2027 года, сообщает Channel NewsAsia.

Преимущество в два удара

Перед финальным раундом фон Деллингсхаузен имел преимущество в три удара. В четвёртом раунде он показал результат на уровне пара — 72 удара, несмотря на два богги на заключительном отрезке. Немец завершил турнир с результатом 16 ударов ниже пара.

Второе место разделили норвежец Николай Хёйгор, таец Кирадех Апхибарнрат и австралиец Хейден Баррон — все они уступили победителю два удара. Триумф также обеспечил фон Деллингсхаузену место на PGA Championship, который состоится в мае 2027 года.

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Финальный раунд прерывали из-за молнии

Игру утром временно остановили из-за молнии поблизости от The Lakes. После возобновления соревнований Хёйгор агрессивно провёл раунд: он сделал два бёрди и два игла на последних восьми лунках и показал лучший результат дня — семь ударов ниже пара, 65. После третьего раунда он делил 11-ю позицию, а в финале поднялся на девять мест.

Баррон не допустил ни одного богги и сделал три бёрди, заняв самое высокое место в своей карьере на турнире DP World Tour. Австралиец Кэмерон Смит завершил выступление с результатом два удара ниже пара и разделил 18-е место. Бывший первый номер мирового рейтинга Адам Скотт разделил пятую позицию, отстав на один удар от тройки занявших второе место.

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