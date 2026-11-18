Министр обороны Германии Борис Писториус отверг критику Соединенных Штатов относительно украинских ударов по целям в России, государстве-агрессоре. Об этом сообщает Meduza.

Позиция США

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины при НАТО, что удары вглубь России не помогают остановить российское наступление или ускорить окончание войны.

По словам Колби, такие удары, в частности по гражданской инфраструктуре вроде Wildberries, вероятно, укрепили решимость российского общества и готовность Кремля к эскалации. Он призвал Киев сосредоточиться на обороне фронта и ударах средней дальности, которые нарушают снабжение российских войск.

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Реакция Германии и Великобритании

Писториус назвал эту критику довольно глупой и заявил, что вместо этого следует говорить о террористических ударах по энергетической, водоснабжающей и теплоснабжающей инфраструктуре Украины, которые происходят каждый день и каждую ночь.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг выразил аналогичную позицию. По его словам, украинские удары ослабляли военную машину Владимира Путина, выигрывали время и спасали жизни.

Вашингтон неоднократно критиковал Украину за удары по российской инфраструктуре. В сентябре президент США Дональд Трамп призвал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и связал дефицит дизельного топлива в США с войной России против Украины. Киев заявляет, что атакует инфраструктуру, чтобы ослабить экономику России и лишить Москву средств для ведения войны.

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