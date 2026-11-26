Немецкий разработчик программного обеспечения SAP рассматривает возможность сократить как минимум 10 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации, связанной с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее материал Reuters.

Данные Bloomberg

По сообщению Bloomberg News, о возможных сокращениях стало известно от людей, знакомых с ситуацией. Bloomberg опубликовало эту информацию в четверг, 26 ноября.

Независимого подтверждения нет

Reuters отметило, что не смогло независимо проверить сообщение Bloomberg. Информация о возможных кадровых изменениях не была представлена как подтвержденное решение компании.

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Channel NewsAsia датировало публикацию 27 ноября, тогда как текст Reuters содержит дату 26 ноября. В доступном сообщении не приведены детали о возможных сроках сокращений, подразделениях, которых они могут коснуться, или механизме реструктуризации.

В доступном тексте также нет комментария SAP относительно информации Bloomberg о возможном сокращении рабочих мест.

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