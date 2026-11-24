Немецкий спринтер Оуэн Анса открыл сбор средств на юридическую защиту по делу о предполагаемом отказе от прохождения допинг-теста. Спортсмен заявил, что ему грозит дисквалификация на четыре года, которая может означать завершение его спортивной карьеры.

Как сообщает Der Spiegel, Анса запустил кампанию на платформе GoFundMe с целевой суммой 150 тысяч евро. Он пояснил, что судебный процесс и услуги адвокатов требуют значительных расходов, а само рассмотрение дела эмоционально истощает его.

Обвинение в отказе сдать пробу

Национальное антидопинговое агентство Германии обвиняет Ансу в отказе от допинг-теста. Спринтер юридически оспаривает это обвинение и подчеркивает, что речь не идет ни о положительном результате теста, ни об обнаружении запрещенного вещества, а об утверждении, что он якобы отказался сдать пробу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Анса является рекордсменом Германии на дистанции 100 метров. Он заявил, что стремится изложить свою версию событий и добиться справедливого рассмотрения дела.

Медали могут зависеть от решения суда

Несмотря на возможную санкцию, летом Анса выступил на чемпионате Европы по легкой атлетике в английском Бирмингеме. Там он завоевал золото на дистанции 200 метров и бронзу в беге на 100 метров, став первым немцем более чем за 40 лет, выигравшим медаль чемпионата Европы в стометровке.

От результата разбирательства перед спортивным арбитражем также будет зависеть, сохранит ли Анса эти награды. По данным издания, дело теоретически может длиться годами, а последней инстанцией может стать Спортивный арбитражный суд CAS.

Читай нас в