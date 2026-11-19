В Германии телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom инвестировал 100 млн евро в парижский стартап Mistral AI, разрабатывающий системы искусственного интеллекта. Средства в рамках раунда финансирования вложила инвестиционная структура группы T.Capital Tech Fund, сообщает Tagesschau.

В Deutsche Telekom отметили, что инвестиция станет первым шагом к будущему стратегическому партнерству. Компании планируют помогать бизнесу и государственным учреждениям Германии внедрять адаптированные ИИ-решения, прежде всего в промышленности и отраслях с жестким регулированием.

Контроль над данными

Член правления Deutsche Telekom и руководитель T-Systems Ферри Абольхассан заявил, что конкурентоспособность Европы зависит от способности разрабатывать и применять мощные ИИ-системы. По его словам, компании должны доверять этой технологии и одновременно сохранять контроль над собственными данными.

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Финансовый директор Mistral Йохан Бергквист назвал Германию «промышленным хребтом Европы» и подчеркнул центральное значение ИИ для конкурентоспособности промышленности. Mistral позиционирует себя как европейскую альтернативу американским компаниям OpenAI, Google и Anthropic, делая ставку на модели с открытыми весовыми коэффициентами с учетом регуляторных требований и защиты данных.

Инфраструктура и инвестиции

Сотрудничество будет опираться на вложения Deutsche Telekom в суверенную ИИ-инфраструктуру в Германии и присутствие Mistral в стране. В феврале Telekom открыла в Мюнхене центр обработки данных для ИИ, а на прошлой неделе объявила о его расширении из-за высокого спроса.

Основанная в 2023 году Mistral в сентябре привлекла 3 млрд евро. Тогда оценка компании превысила 21 млрд евро, а среди новых инвесторов были фонд ЕС Scaleup Europe Fund и южнокорейская Samsung. Летом Mistral также объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft, которое предусматривает расширение вычислительных мощностей для ИИ в Европе и интеграцию моделей стартапа в платформы Microsoft.

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