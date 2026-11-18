Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, победив американца Бена Шелтона со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Как сообщает Sky Sports News, матч стал повторением финала US Open этого года.

Победа без потери сета

Зверев начал матч с брейка в первом гейме, а затем еще раз выиграл подачу соперника и повел 4:1. Первый сет немец завершил со счетом 6:2. Во второй партии Шелтон перевел игру на тай-брейк, однако первая ракетка мира одержал победу 7:4.

Зверев выиграл 88% розыгрышей на первой подаче и набрал 29 очков в розыгрышах на задней линии. Он возглавил группу Джона Макинроя, не отдав соперникам ни одного сета в двух матчах, а также продлил беспроигрышную серию против 24-летнего Шелтона до 7:0.

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«Если я сосредотачиваюсь на себе и играю в хороший теннис, результаты в некоторой степени позаботятся о себе сами», — сказал Зверев после матча. По его словам, он доволен своей игрой и в поединке против Шелтона, и в матче с Рафаэлем Ходаром двумя днями ранее.

Ситуация в группе

У Шелтона одна победа и одно поражение. Для выхода в полуфинал ему, вероятно, необходимо победить дебютанта турнира Рафаэля Ходара в последнем матче группового этапа. Такой же баланс — 1:1 — у француза Артюра Фиса.

Ранее во вторник Фис обыграл Ходара в трех сетах — 4:6, 6:2, 6:2 — и одержал первую победу на Итоговом турнире. Ходар брал медицинский тайм-аут в середине второго сета и после матча заявил, что физически был не на должном уровне, особенно в последних двух партиях. После двух поражений испанец утратил шансы на выход в полуфинал.

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