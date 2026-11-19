Баварская компания Jopp, производящая автокомпоненты, начала изготавливать разведывательные дроны для немецкой оборонной компании Highcat и обладает мощностью для выпуска до 1000 аппаратов в месяц. Как сообщает Euronews, предприятие переориентируется из-за углубления кризиса в автомобильной промышленности Германии.

Jopp базируется в Баварии, одном из ключевых регионов немецкого автомобилестроения. Компания решила развивать направление дронов, когда подходил к концу её контракт с Porsche на производство компонентов систем переключения передач. Highcat продаёт изготовленные Jopp беспилотники, в том числе военным, полиции и пожарным службам.

Попытка сохранить рабочие места

К 2035 году компания планирует сократить долю автомобильного сектора в своей выручке с нынешних 85% до 60%. По словам управляющего директора Jopp Мартина Бюхса, производство дронов прежде всего должно помочь сохранить существующие рабочие места.

За последние шесть лет штат Jopp сократился примерно с 2000 до 1400 сотрудников, а компания закрыла два завода. Бюхс объяснил, что автомобильные проекты всё чаще откладываются — иногда на два года, а заказчики покупают меньшие объёмы продукции.

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Поставщики ищут новые рынки

По данным EY, с 2019 года автомобильный сектор Германии потерял более 140 тысяч рабочих мест — примерно каждое шестое. Опрос консалтинговой компании Roland Berger показал, что почти 80% немецких поставщиков автопрома ищут возможности для роста в других отраслях, чаще всего в оборонной сфере, космической отрасли и медицинских технологиях.

Крупный производитель автомобильных и промышленных компонентов Schaeffler, который планирует сократить более 8 тысяч рабочих мест, также заключил партнёрства для выхода на новые рынки. В мае компания сообщила о сотрудничестве с американской Spire Global в производстве компонентов космических аппаратов, а в июне объявила о намерении выпускать разработанные французской Delair ударные дроны Damocles и беспилотники-перехватчики Aspik Interceptor.

Эксперт Roland Berger Феликс Могге отметил, что диверсификация может дополнить портфель поставщиков, но не решит структурных проблем автомобильного сектора. Он обратил внимание, что оборонные заказы обычно имеют меньшие и менее предсказуемые объёмы, чем долгосрочное автомобильное производство.

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