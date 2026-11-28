Немецкое подразделение производителя бронетехники KNDS ожидает около 100 тысяч заявок на работу в 2026 году. До конца десятилетия компания планирует увеличить штат примерно с 6 тысяч до 10 тысяч сотрудников, сообщает Der Spiegel.

Наем около 100 сотрудников ежемесячно

Глава KNDS Deutschland Флориан Хоэнвартер заявил газете Augsburger Allgemeine, что до провозглашенной в Германии «смены эпох» компания получала около 4 тысяч заявок в год. По его словам, прогнозируемое число заявок в 2026 году существенно превысит кадровые потребности предприятия.

Сейчас KNDS Deutschland нанимает примерно 100 человек ежемесячно. Хоэнвартер связал расширение штата с растущим интересом к оборонной промышленности и ее пониманием среди кандидатов.

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Планы нарастить выпуск бронетехники

Компания также расширяет производство. По словам Хоэнвартера, KNDS Deutschland в ближайшие годы планирует в шесть раз увеличить выпуск бронемашин Boxer, втрое — танков Leopard и вдвое — боевых машин пехоты Puma.

Глава KNDS Deutschland заявил, что боевые и транспортные бронемашины будут оставаться необходимыми в конфликтах в критических зонах, несмотря на развитие ударных дронов. По его оценке, современная бронетехника способна противодействовать вражеским беспилотникам.

Федеральное правительство Германии планирует приобрести долю в KNDS, чтобы предотвратить продажу пакетов немецких семей-владельцев иностранным инвесторам. По информации Der Spiegel, правительство должно заплатить 6,6 млрд евро за 50% акций, принадлежащих этим семьям.

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