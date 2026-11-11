В Германии домохозяйства с газовым отоплением могут столкнуться с существенным подорожанием энергии. Об этом говорится в материале Der Spiegel, который предупреждает, что рост оптовых цен на газ постепенно сказывается на потребителях.

Риск для газового отопления

Издание сравнивает ситуацию с высокой стоимостью топлива и отмечает, что более ощутимый ценовой шок в энергетике еще может ждать тех, кто отапливает жилье газом. В заголовке материала Der Spiegel указывает, что такой риск угрожает многим домохозяйствам.

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Оптовые цены влияют на потребителей

Согласно описанию издания, резкое подорожание газа на оптовом рынке постепенно доходит до конечных потребителей. Материал сосредоточен на возможном влиянии этого процесса на расходы людей, использующих газ для отопления жилья. Автор публикации — Хеннинг Яурниг.

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