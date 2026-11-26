Немецкую футболистку Лауру Фрайганг отстранили до 2027 года — Der Spiegel
В Германии футболистку франкфуртского «Айнтрахта» и игрока национальной сборной Лауру Фрайганг отстранили от участия в футбольных матчах до 7 октября 2027 года. Фрайганг 28 лет.
Причина отстранения
По данным Der Spiegel, санкцию применили из-за пропущенных допинг-тестов и нарушения требований по уведомлению Национального антидопингового агентства Германии (NADA).
Решение стало результатом соглашения об урегулировании спора между футболисткой, Всемирным антидопинговым агентством (WADA), NADA и Немецким футбольным союзом (DFB).
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Последствия для футболистки
О достигнутой договоренности сообщили NADA и DFB. Из-за отстранения Фрайганг не сможет играть в футбольных матчах до 7 октября 2027 года.
Также футболистка пропустит чемпионат мира, который должен состояться в Бразилии в следующем году.