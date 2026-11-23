В США бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс», по сообщениям СМИ, договорился со свободным агентом Тариком Скубалом о девятилетнем контракте на 450 млн долларов. Если информация подтвердится, это будет крупнейшая сделка для питчера в истории Главной лиги бейсбола.

Детали возможной сделки

О параметрах контракта сообщил журналист New York Post Джон Хейман. По данным The Guardian, договоренность также якобы предусматривает полный запрет на обмен игрока и подписной бонус в размере 45 млн долларов. Как сообщается, бонус защищен от возможного локаута, который угрожает сезону 2027 года.

Предыдущий рекордный контракт для питчера принадлежал Ёсинобу Ямамото: в 2024 году он подписал с «Лос-Анджелес Доджерс» соглашение на 325 млн долларов сроком на 12 лет.

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Статистика Скубала

Леворукий питчер является двукратным обладателем награды Сая Янга. На прошлой неделе ему исполнилось 30 лет. В мае Скубал перенес операцию по удалению свободных тел из левого локтя.

За последние четыре сезона он одержал 43 победы при 17 поражениях, провел 88 стартов с показателем ERA 2,42. За 546 иннингов Скубал сделал 655 страйкаутов и допустил 95 уоков. Он дебютировал в MLB в составе «Детройт Тайгерс», а прошлым летом перешел в «Доджерс».

«Метс» относятся к клубам с наибольшими расходами в MLB при владельце Стиве Коэне. В 2024 году команда подписала с Хуаном Сото контракт на 765 млн долларов. В то же время клуб не выходил в плей-офф в течение двух последних сезонов, а сезон 2026 года завершил на последнем месте в Восточном дивизионе Национальной лиги.

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