В Ньюкасле, Великобритания, матч английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» завершился ничьей 2:2. Лондонский клуб прервал серию из четырёх побед в чемпионате без пропущенных голов, сообщает Sky Sports News.

Преимущество «Арсенала» до перерыва

Счёт на 33-й минуте открыл Эберечи Эзе. В первом тайме «Арсенал» контролировал темп игры и оказывал давление на соперника. Бруну Гимарайнс вернулся на стадион «Сент-Джеймс Парк» в качестве игрока «Арсенала», но во втором тайме был заменён.

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Ответ хозяев и гол Мадуэке

После перерыва тренер «Ньюкасла» Маттиас Яйссле сделал тройную замену, которая изменила ход встречи. Харви Барнс сравнял счёт на 49-й минуте, а Малик Тиав на 62-й вывел хозяев вперёд.

Голкипер «Арсенала» Давид Рая покинул поле из-за травмы плеча. На 78-й минуте Нони Мадуэке забил ответный мяч, сравнял счёт и установил окончательный результат — 2:2.

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